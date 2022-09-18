В Киргизии объявили 19 сентября Днем траура

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября Днем национального траура по погибшим в боестолкновениях на границе с Таджикистаном.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

В День национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустит государственные флаги Киргизии. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии. 16 сентября боестолкновения продолжились в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области.

По данным Погранслужбы Киргизии, 17 сентября таджикская сторона обстреляла позиции Внутренних войск МВД Киргизии в Баткенском районе, а также несколько позиций киргизских пограничников в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 36 человек, 134 получили ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.