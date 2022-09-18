Оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки нынешних властей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Молдавская оппозиционная партия "Шор" организовала в Кишиневе в воскресенье самую крупную за последние 3 года акцию протеста с лозунгами об отставке президента и правительства Молдавии.

Организаторы протестов привезли манифестантов со всех районов республики, передает корреспондент "Интерфакса". Несколькими организованными колоннами они прошли по улицам Кишинева, скандируя лозунги с критикой действующих властей Молдавии и требования об отставке Майи Санду с поста главы государства.

Как заявил на митинге председатель Оргеевского района Дину Цуркану, организаторы объявляют о начале акций протеста в режиме нон-стоп. Он сообщил о намерении установить палаточный городок в сквере перед зданием парламента и стоять здесь до тех пор, пока протестующие "не добьются отставки нынешних властей".

По предварительным данным, в манифестации участвуют более 5 тыс. человек.

Полиция обеспечивает общественный порядок, но в действия манифестантов не вмешивается.

Полиция не оценивала количество участников, а сами организаторы заявили, что "нас достаточно много, чтобы добиться выполнения своих требований". Депутат парламент от партии "Шор" Регина Апостолова заявила, что "нас собралось десятки тысяч граждан из всех уголков страны".

В манифестации участвуют несколько депутатов от партии "Шор" и представители местных органов власти нескольких районов от этой же партии. Лидер партии "Шор", депутат Илан Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле.