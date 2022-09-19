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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Байден считает, что пандемия Covid-19 закончилась

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден выразил мнение, что, пандемия COVID-19 закончилась, но признал, что у США все еще есть "проблема" с вирусом.

"У нас все еще есть проблема с COVID-19. Мы все еще много работаем над этим. (...) Но пандемия закончилась", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS News.

"Если вы заметили, никто не носит масок. Кажется, все находятся в довольно хорошей форме. И поэтому я думаю, что ситуация меняется", - отметил он.

На прошлой неделе гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что что конец пандемии COVID-19 уже близок.

"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года", - сказал Гебрейесус. "Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии", - сказал он в ходе брифинга.

Тем временем, согласно данным New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему регистрируется в среднем более 400 смертей в день от COVID-19. А с начала пандемии от вируса умерло более 1 млн американцев.

Джо Байден США
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