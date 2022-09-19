Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Военная база Green Village на северо-востоке Сирии, на которой размещены американские войска, подверглась ракетному обстрелу в воскресенье вечером, сообщил новостной портал Axios в понедельник со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

В сообщении говорится, что атака была неудачной, поскольку, по заявлению CENTCOM, "ракеты не смогли поразить живую силу или оборудование США или коалиции".

Пока не установлено, кто несет ответственность за нападение, но в августе американские военные заявили, что аналогичным образом "база была атакована поддерживаемыми Ираном боевиками", пишет портал.