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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

В Минобороны РФ сообщили об активизации боевиков в сирийской провинции Хомс

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили об увеличении в октябре количества нападений боевиков на сирийские правительственные силы в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс в Сирии.

"С начала текущего месяца зафиксировано уже пять случаев нападения боевиков на сирийские правительственные силы с оккупированной США территории. Всего с 1 октября в результате провокаций террористов погиб один, ранены шесть сирийских военнослужащих", - заявил в четверг на брифинге врио замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Андрей Болдырев.

По его данным, "активизация террористической активности боевиков в районе оккупированной США зоны Эт-Танф связана со сменой командования подконтрольных Соединенным Штатам незаконных вооруженных формирований, которая была инициирована американскими кураторами в сентябре этого года".

Болдырев также сообщил о гибели двух и ранении трех сирийских военнослужащих в провинции Латакия в результате минометного обстрела позиций правительственных сил в районе населенного пункта Джубб эз-Заур.

В оборонном ведомстве России подчеркивают, что пребывание американских военных в Сирии является нарушением международных норм, а на развернутой США базе Эт-Танф ведется подготовка боевиков террористических формирований.

Сирия Андрей Болдырев
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