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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Донецке выступили за проведение референдума по вопросу о вхождении ДНР в состав РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Общественная палата (ОП) Донецкой народной республики обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному Совету с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении ДНР в состав России, с соответствующим заявлением в понедельник выступил глава ОП ДНР Александр Кофман.

"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав РФ. В связи со всем вышесказанным прошу главу республики Дениса Пушилина и Народный Совет ДНР принять соответствующее историческое решение о незамедлительном проведении референдума", - заявил в понедельник журналистам Кофман.

Ранее в понедельник с аналогичным обращением к руководству ЛНР выступила Общественная палата Луганской народной республики.

ДНР Денис Пушилин
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