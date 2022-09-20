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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

В Херсонской области готовятся во вторник сделать заявление по поводу референдума

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Заявление по вопросу голосования о вхождении Херсонской области в состав России может быть сделано во вторник, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы незамедлительно также сделаем свое заявление по факту, которое сегодня ждут все", - сказал Стремоусов в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Так он прокомментировал обращения общественных палат Донецкой и Луганской народных республик к главам регионов о незамедлительном проведении референдумов.

Ранее власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения голосований о вхождении в состав РФ.

Херсонская область
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