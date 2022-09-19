ОП ЛНР предложила немедленно провести референдум о признании республики субъектом РФ

Флаги Луганской народной республики Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Общественная палата (ОП) Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом РФ, сообщили "Интерфаксу" в ОП.

"Общественная палата Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести на территории республики референдум о признании ЛНР субъектом Российской Федерации", - сообщили в Общественной палате ЛНР по итогам ее заседания в Луганске.