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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Премьер Венгрии призвал ЕС отменить санкции против России до конца года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что ЕС нужно отменить до конца этого года санкции против России, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ.

"На встрече за закрытыми дверьми Орбан сказал законодателям, что санкции вредят экономике Европы больше, чем России, и их отмена сдержит инфляцию и сократит риск рецессии. Об этом сообщила, не ссылаясь на кого-либо, газета Magyar Nemzet, близко связанная с партией премьера", - передает агентство.

Ранее на этой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 14 сентября в Европарламенте о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.

Венгрия Виктор Орбан ЕС
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