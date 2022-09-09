Не менее 10 стран ЕС выступают против введения "потолка" цен на газ из РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере десять стран ЕС возражают против идеи ввести "потолок" цен на российский газ, опасаясь, что РФ тогда полностью прекратит его поставки, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей властей Евросоюза.

"По словам официальных лиц, среди стран, возражающих против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен одобрить "потолок" цен на российский газовый импорт, присутствуют Италия, Польша и Греция", - пишет издание.

"По правде говоря, Россия даст ответ на такой шаг", - заявил советник премьера Греции по энергетике Никос Цафос.

По словам неназванного представителя ЕС, все боятся "эффекта домино" в случае прекращения поставок газа из РФ из-за сильной экономической взаимосвязи стран ЕС.

Таким образом, поясняет газета, предложение о "потолке" цен на газ, вероятно, лишь кратко обсудят в пятницу на внеочередном Совете ЕС по энергетике.

В ЕС заявляли, что введение лимита цен на газ РФ потребует согласия всех 27 стран-членов Евросоюз, поскольку такая мера фактически является санкциями со стороны ЕС. Однако для принятия предложения об ограничении цен на газ от любых поставщиков будет достаточно лишь большинства голосов. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды ранее выдвигали возражения против "потолка" цен на весь газовый импорт.

В Брюсселе в пятницу пройдет внеочередной Совет ЕС по энергетике, который обсудит высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза. Анонсируя ранее на этой неделе вклад Еврокомиссии в предстоящую дискуссию, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен настаивала на идее ввести предельную цену на российский газ.