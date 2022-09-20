Баку передал Еревану тела еще около ста погибших армянских военных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Баку во вторник передал Еревану тела еще 95 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

"Сообщаем, что тела еще 95 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками военной прокуратуры Азербайджанской Республики, и на них не обнаружено следов насилия. 20 сентября эти тела при посредничестве Международного комитета креста были переданы противоположной стороне", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гуманитарный процесс по выдаче тел противоположной стороне продолжится.

Как сообщалось ранее, 17 сентября Еревану были переданы тела 32 армянских военнослужащих.

Таким образом, Азербайджан передал Армении 127 тел погибших армянских военных.

В пресс-службе Минобороны Армении "Интерфаксу" подтвердили факт передачи во вторник тел 95 военнослужащих. В минувший понедельник Совбез Армении сообщил о 207 погибших и без вести пропавших. Официально Армения признала гибель 135 военнослужащих.

На азербайджано-армянской границе 12-14 сентября имели место бои между подразделениями Вооруженных сил двух стран. С азербайджанской стороны в боях погибли 80 военных.