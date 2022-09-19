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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Армения заявила, что 207 человек погибли или пропали без вести на границе с Азербайджаном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 200 человек погибли и считаются пропавшими без вести в результате обстрелов территории Армении со стороны Вооруженных сил Азербайджана, говорится в заявлении Совета Безопасности Армении.

"В ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию против суверенной территории Армении, применив крупнокалиберное оружие, артиллерию, ракетные системы, беспилотники. В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе, погибли трое гражданских лиц, местонахождение двух гражданских лиц до сих пор неизвестно", - говорится в заявлении Совбеза, принятом на заседании под руководством премьера Никола Пашиняна в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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В ведомстве отметили, что ранены 293 военнослужащих, трое гражданских, взяты в плен 20 военнослужащих.

"Имеются данные о случаях пыток, нанесения увечий и тем самым незаконного убийства азербайджанцами захваченных или убитых армянских военнослужащих", - сообщили в СБ Армении.

Обстрелу подверглись 36 населенных пунктов Армении, полностью или частично разрушены 192 дома, три гостиницы, две школы, одно медучреждение, повреждены семь электрических инфраструктур, пять водных инфраструктур, три газопровода, один мост и две автодороги.

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В заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении по нескольким направлениям. "Благодаря противодействию ВС Армении и вмешательству международного сообщества, нападения Азербайджана были приостановлены, однако военно-политическая обстановка продолжает оставаться напряжённой", - заявили в СБ Армении.

"Совет Безопасности заявляет, что Республика Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами. Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении", - говорится в заявлении.

Армения Азербайджан
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