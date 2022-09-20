Военные РФ заявили о повреждении технического здания близ Запорожской АЭС из-за обстрела

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Электроподстанция вблизи Запорожской АЭС подверглась обстрелу с контролируемой Украиной территории, одно из технических зданий повреждено, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения", - сказал во вторник официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

"Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнем подавлены", - отметил он.

"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркнул представитель министерства.