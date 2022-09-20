Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Военные РФ заявили о повреждении технического здания близ Запорожской АЭС из-за обстрела

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Электроподстанция вблизи Запорожской АЭС подверглась обстрелу с контролируемой Украиной территории, одно из технических зданий повреждено, сообщили в Минобороны РФ.

В миреВ МИД РФ сочли невозможной передачу Украине контроля над ЗАЭСЧитать подробнее

"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения", - сказал во вторник официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

"Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнем подавлены", - отметил он.

"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркнул представитель министерства.

Минобороны РФ Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Народный совет ЛНР решил провести референдум о вхождении в состав России

Военная операция на Украине

Общественность Запорожской области призвала провести референдум о присоединении к РФ

Военная операция на Украине

Власти Херсонской области приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию
Военная операция на Украине

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума
Военная операция на Украине

В ДНР задумались об организации голосования для жителей подконтрольных Киеву районов

Неизвестный захватил заложников в банке в грузинском Кутаиси

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });