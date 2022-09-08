В МИД РФ сочли невозможной передачу Украине контроля над ЗАЭС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Москве считают невозможным передачу Запорожской АЭС под контроль Киева, это обрекло бы мир на ядерную катастрофу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, западные страны ранее настаивали на создании вокруг станции демилитаризованной зоны. "Под чем они, как мы поняли, подразумевают вывод оттуда российских подразделений и передачу контроля ЗАЭС Украине. Здесь мы коренным образом расходимся с нашими оппонентами, поскольку для России безопасность крупнейшей АЭС в Европе, безусловно, является приоритетом, в отличие от тех, кто готов принести ее в жертву собственным политическим устремлениям", - сказала она на брифинге в четверг.

"Мы видим, как используется этот ядерный объект киевским режимом, - просто как элемент ядерного шантажа, создания угроз. Мы прекрасно понимаем, как это было и в других точках земного шара. Запад прекрасно отработал систему инсценировок, провокаций, совершения преступлений под чужим флагом и, конечно, говорить о том, что этот объект может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует, - это смешно. Это значит просто обрекать Европу и целый мир на угрозу разрушения ядерного объекта, ядерную катастрофу", - подчеркнула Захарова.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

МАГАТЭ 6 сентября представило доклад по итогам миссии. В нем, в частности, говорится о необходимости прекратить военную активность около АЭС и создать зону безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.