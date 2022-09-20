В Энергодаре заявили о повреждении спецкорпусаЗАЭС в результате обстрела

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Обстрел территории АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области привел во вторник к повреждению спецкорпуса и системы охлаждения станции, сообщила пресс-служба администрации города.

"Повреждения получили: спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии пострадавших нет.

По данным администрации, обстрел атомной электростанции велся с использованием осколочно-фугасных снарядов.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания в вспомогательную инфраструктуру.