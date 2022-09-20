В Энергодаре заявили о повреждении спецкорпусаЗАЭС в результате обстрела
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Обстрел территории АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области привел во вторник к повреждению спецкорпуса и системы охлаждения станции, сообщила пресс-служба администрации города.
"Повреждения получили: спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что из числа работников станции и охраняющих периметр военнослужащих Росгвардии пострадавших нет.
По данным администрации, обстрел атомной электростанции велся с использованием осколочно-фугасных снарядов.
По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета. Энергоблоки они не повредили, но были попадания в вспомогательную инфраструктуру.
1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.
На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.