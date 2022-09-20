Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

В Молдавии начались военные маневры с участием США и Румынии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие национальной армии Молдавии начали учения с участием военных из США и Румынии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Учения "Огненный щит-2022" проходят 20 сентября на полигоне в Бульбоаке. Их целью названо "совершенствование навыков участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости между армиями стран-партнеров".

"Это необходимо для участия в многонациональных миротворческих миссиях", - объяснили в министерстве.

Учения "Огненный щит" входят в план подготовки национальной армии на 2022 год. Их проводят ежегодно с 2015 года.

Молдавия Минобороны США Румыния Бульбоак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Власти Запорожской области назначили референдум на 23-27 сентября

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Херсонская ВГА проведет референдум о вхождении в Россию одновременно с ЛДНР

Военная операция на Украине

Референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентября

Военная операция на Украине

Народный совет ЛНР решил провести референдум о вхождении в состав России

Военная операция на Украине

Общественность Запорожской области призвала провести референдум о присоединении к РФ

Военная операция на Украине

Власти Херсонской области приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Собирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличными

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию

Лукашенко исключил вероятность удара по России через Белоруссию
Военная операция на Украине

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума

Общественный совет Херсонской области выступил за немедленное проведение референдума
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });