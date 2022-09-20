В Молдавии начались военные маневры с участием США и Румынии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие национальной армии Молдавии начали учения с участием военных из США и Румынии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Учения "Огненный щит-2022" проходят 20 сентября на полигоне в Бульбоаке. Их целью названо "совершенствование навыков участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости между армиями стран-партнеров".

"Это необходимо для участия в многонациональных миротворческих миссиях", - объяснили в министерстве.

Учения "Огненный щит" входят в план подготовки национальной армии на 2022 год. Их проводят ежегодно с 2015 года.