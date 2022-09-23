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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Эстония проведет у границы с Россией крупнейшие учения резервистов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие в Эстонии внеочередные мобилизационные учения резервистов пройдут на северо-востоке страны, близ границ с Россией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного штаба сил обороны страны.

"Учения и подготовка на начавшихся вчера учениях "Шип 22" пройдут на Северо-Востоке. Военнослужащие Скаутского батальона начали передислокацию еще вчера. Батальон ПВО и дружинники Северо-Восточного округа территориальной обороны приступят к передислокации сегодня", - сказал представитель штаба.

Он добавил, что "учения заранее запланированы и носят подготовительный характер".

Решение провести с 22 по 28 сентября внеочередные мобилизационные сборовы "Шип 22" правительство Эстонии приняло 22 сентября по предложению командующего силами обороны. Место проведения учений в пресс-релизе правительства названо не было.

На сборы призваны 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации "Кайтселийт". На учениях будет отрабатываться работа цепочки управления национальной обороны, от принятия решений правительством до сбора резервистов структуры быстрого реагирования.

Эстония Шип 22 Минобороны Кайтселийт
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