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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

В ЕС сочли сомнения президента Ирана в существовании Холокоста оскорблением памяти жертв

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Высказывания иранского президента Ибрахима Раиси о Холокосте произвели ужасное впечатление в Брюсселе, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы всегда будем бороться против любой попытки оправдать или отрицать Холокост", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

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"Есть огромное количество трагических доказательств Холокоста, того, как это происходило. И такое непризнание - это оскорбление памяти о миллионах людей, которые страдали и погибли от нечеловеческих жестокостей. Никто не должен подвергать сомнению эти преступления нацистов и их союзников", - подчеркнул Стано.

"Холокост - исторический факт. Это было доказано, задокументировано. Нет ни малейших сомнений в том, что касается этих ужасных событий, относящихся к наиболее мрачным в истории Европы и мира", - отметил в свою очередь официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

В воскресенье Раиси в ответ на вопрос американского телеканала CBS о Холокосте, заявил, что надо поручить ученым и историкам исследовать эту тему с целью выяснить, было ли массовое уничтожение евреев в гитлеровской Германии.

ЕС Иран Ибрахим Раиси
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