Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Филиал "Банка Грузии" ограблен в Тбилиси

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси в среду вечером произошло вооруженное ограбление расположенного на проспекте Пекина филиала одного из крупнейших грузинских коммерческих банков - "Банка Грузии".

Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что грабитель в маске, угрожая оружием сотрудникам банка, похитил определенную сумму.

Ему удалось скрыться. Размер похищенной суммы не уточняется.

По данным СМИ, преступник не захватывал заложников, пострадавших нет.

На данный момент в здании банка сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Филиалы "Банка Грузии" ранее неоднократно подвергались нападениям, в том числе с захватом заложников.

Так, в октябре 2020 года в городе Зугдиди бывший военнослужащий грузинской армии Бадри Есебуа совершил налет на филиал "Банка Грузии". Захватив более 40 заложников, он смог получить от полиции требуемую сумму в размере 500 тысяч долларов и скрыться. Есебуа до сих пор находится в розыске.

В апреле 2021 года 28-летний житель Зугдиди Николоз Цурцумия, вооруженный пневматическим оружием, попытался ограбить филиал "Банка Грузии" в Тбилиси у станции метро "Авлабар". Он удерживал в заложниках семь человек. Позднее он был задержан, а заложники освобождены.

В июне 2022 года вооруженный мужчина, пытавшийся ограбить филиал "Банка Грузии", был задержан в Батуми. В сентябре грабитель захватил в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси 12 заложников, он был задержан.

Банк Грузии Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

WSJ сообщила, что США введут санкции против Потанина, Росбанка и "Интерроса"

Парламент Латвии утвердил правительство спустя два с половиной месяца после выборов

Парламент Латвии утвердил правительство спустя два с половиной месяца после выборов

Ракета Rocket Lab 17 декабря стартует на орбиту с тремя геолокационными спутниками

В Казахстане после январских беспорядков не могут найти больше 2000 единиц оружия

В Казахстане после январских беспорядков не могут найти больше 2000 единиц оружия

Косовские власти подписали заявку на вступление в ЕС

В Турции с января начнут взимать за проживание в отелях налог в 2%

В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение

В Ла-Манше спасли более 40 мигрантов, которые потерпели крушение

Чистый убыток TUI в 2022 фингоду сократился в девять раз

Что случилось этой ночью: среда, 14 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });