Филиал "Банка Грузии" ограблен в Тбилиси

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Тбилиси в среду вечером произошло вооруженное ограбление расположенного на проспекте Пекина филиала одного из крупнейших грузинских коммерческих банков - "Банка Грузии".

Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что грабитель в маске, угрожая оружием сотрудникам банка, похитил определенную сумму.

Ему удалось скрыться. Размер похищенной суммы не уточняется.

По данным СМИ, преступник не захватывал заложников, пострадавших нет.

На данный момент в здании банка сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Филиалы "Банка Грузии" ранее неоднократно подвергались нападениям, в том числе с захватом заложников.

Так, в октябре 2020 года в городе Зугдиди бывший военнослужащий грузинской армии Бадри Есебуа совершил налет на филиал "Банка Грузии". Захватив более 40 заложников, он смог получить от полиции требуемую сумму в размере 500 тысяч долларов и скрыться. Есебуа до сих пор находится в розыске.

В апреле 2021 года 28-летний житель Зугдиди Николоз Цурцумия, вооруженный пневматическим оружием, попытался ограбить филиал "Банка Грузии" в Тбилиси у станции метро "Авлабар". Он удерживал в заложниках семь человек. Позднее он был задержан, а заложники освобождены.

В июне 2022 года вооруженный мужчина, пытавшийся ограбить филиал "Банка Грузии", был задержан в Батуми. В сентябре грабитель захватил в филиале "Банка Грузии" в Кутаиси 12 заложников, он был задержан.