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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Эксперт "Росэнергоатома" назвал некритичными повреждения инфраструктуры ЗАЭС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Труба одного из трех бассейнов реактора Запорожской АЭС (Энергодар) повреждена в результате очередного обстрела со стороны вооруженных сил Украины, но это некритично для работы станции, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Повреждена труба в одном из бассейнов. Но когда реактор находится в холодном состоянии, регламентом предусмотрена работа двух бассейнов. Поэтому попадание, конечно, крайне неприятно, но остается два бассейна охлаждения, что полностью соответствует регламенту, то есть назвать ситуацию критической нельзя", - сказал Карчаа.

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Он пояснил, что бассейны с технической водой работают на систему охлаждения. Если бы реактор был в работе, то, по регламенту, у специалистов было бы 72 часа либо на устранение повреждения, либо на остановку энергоблока.

По мнению Карчаа, "Украина продолжает использовать ЗАЭС для шантажа и угроз".

Ранее во вторник власти Энергодара сообщали об обстреле АЭС со стороны ВСУ с использованием осколочно-фугасных снарядов. По их данным, зафиксированы также попадания по спецкорпусу и столовой. Никто не пострадал.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются два специалиста агентства.

Запорожская АЭС Росэнергоатом
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