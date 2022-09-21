Учебные заведения Запорожской области остановят работу на время референдума

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Все образовательные учреждения на подконтрольной РФ территории Запорожской области приостанавливают учебный процесс для проведения референдума о вхождении региона в состав России, сообщили в военно-гражданской администрации.

"В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в период проведения референдума приостанавливается учебный процесс с 23 сентября по 27 сентября 2022 года в подведомственных департаменту образования и науки Запорожской области во всех детских садах, школах, лицеях, колледжах и высших учебных заведениях", - сообщается в телеграм-канале администрации в среду.

Референдумы о вхождении в состав РФ пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.

27 сентября голосование пройдет на избирательных участках, с 23 по 26 сентября - на придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет спецпомещений.

Участникам голосования предложат ответить на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?"