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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Гросси сообщил о работе над аспектами создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что "на полях" 77-й сессии Генассамблеи ООН идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Сейчас мы начали настоящие переговоры по параметрам такой зоны. Это процесс, который ведется только с Украиной и Россией. Добиться соглашения сейчас было бы замечательно, но, как вы можете догадаться, это очень сложная проблема, решение которой потребует, возможно, больше, чем одной встречи", - сказал Гросси журналистам в ходе брифинга в штаб-квартире ООН.

"Но мы уже работаем над конкретными аспектами, без которых невозможно установить эту зону", - добавил глава МАГАТЭ.

Он отметил, что "уже встретился с министром Лавровым, министром Кулебой, президентом Макроном и главами МИД стран G7".

По его словам, "несмотря на существующие противоречия, существует убеждение, что создание этой зоны необходимо".

Помимо этого, гендиректор МАГАТЭ заявил, что планирует в скором времени посетить сначала Украину, а затем, возможно, Россию.

"Я надеюсь вскоре отправиться на Украину, а вероятно позднее - в Россию", - сказал он.

МАГАТЭ Запорожье
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