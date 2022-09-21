Глава МАГАТЭ ждет от РФ поддержки для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Агентстве рассчитывают на поддержку российской стороны в вопросе обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

По окончании переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Рафаэля Гросси попросили прокомментировать прозвучавшее ранее обращение президента РФ Владимира Путина.

"Есть много факторов. Мы надеемся, что достигнем от него (Путина - ИФ) и от всех той поддержки, которая нужна для обеспечения безопасности на этой станции. Ядерный инцидент не является ничьим интересом", - сказал Гросси.

Он сообщил, что на встрече с Лавровым обсуждалась ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС.

Отвечая на вопрос о том, насколько, по его оценке, велика ядерная угроза, Гросси сказал: "Пока продолжаются обстрелы АЭС, риск очень велик".

Его также спросили, вызывают ли обеспокоенность планы проведения референдума в Запорожье.

"Независимо от того, будет референдум или нет, мы должны защищать станцию. Сейчас она не защищена", - сказал Гросси.

В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что в ходе беседы Лаврова и Гросси состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Как отметили на Смоленской площади, Лавров подтвердил настрой российской стороны на "продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов упомянутой станции и прилегающих к ней территорий, включая город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи".