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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Британия пытается обеспечить себя поставками американского СПГ на 20 лет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Целевая группа британского правительства ищет в США экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию, сообщило агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники.

Как отмечает агентство, Лондон "пытается зафиксировать долгосрочные поставки СПГ американскими производителями в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны".

Bloomberg пишет, что в отличие от таких стран, как Германия, Великобритания не зависит от российского газа. Тем не менее, ее попытки обеспечить себя американским СПГ предпринимаются в условиях, когда другие европейские страны также стремятся запастись газом в преддверии самых холодных месяцев года и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе. В связи с этим Британия "не застрахована от нынешнего общеевропейского дефицита поставок", говорится в сообщении.

"Очевидно, что правительство Трасс (британский премьер Лиз Трасс - ИФ) занимается этим вопросом на самом высоком официальном уровне, чтобы обеспечить долгосрочные поставки по доступным ценам, как и немцы", - цитирует Bloomberg президента американской промышленной группы LNG Allies Фреда Хатчисона.

Он подчеркнул: "Другим европейским странам лучше действовать довольно быстро. То, что осталось в Соединенных Штатах, почти распродано".

Великобритания
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