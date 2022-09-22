Боррель заявил, что ЕС расширит санкции против России в максимально короткие сроки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен в самые короткие сроки ввести новые санкционные меры против России в связи с СВО, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС на полях Генассамблеи ООН, что санкции будут носить как "персональный, так и секторальный" характер и будут разработаны "максимально быстро в координации с партнерами".

В санкционный список, по словам Борреля, планируется включить как представителей российского руководства, а также лиц, которые принимают участие в подготовке референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Вместе с тем, решение о том, против кого конкретно будут ведены ограничения, еще не принято, отметил он.

Дипломат заявил, что на встрече была подтверждена решимость ЕС продолжить оказывать Украине военную поддержу.

Американское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Европейская комиссия готова поделиться со странами ЕС своим планом санкций уже в пятницу. Рассматриваемые меры включают "ограничение цен на российскую нефть, предложенное G7, включение в список большего числа лиц, связанных с Кремлем, и новое сокращение торговли с Россией предметами роскоши".