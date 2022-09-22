Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-1%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом цен blue chips после 2-дневного обвала из-за увеличения геополитических рисков, отскок сдерживается негативной внешней конъюнктурой на фоне ужесточения монетарной политики Федрезерва и намерениями ЕС ввести новые антироссийские санкции. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-1%, при этом падают акции Polymetal на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2152,55 пункта (+1%), индекс РТС - 1113,25 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 60,77 рубля (+0,08 рубля).

Евросоюз намерен в самые короткие сроки ввести новые санкционные меры против России в связи с СВО, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС на полях Генассамблеи ООН, что санкции будут носить как "персональный, так и секторальный" характер и будут разработаны "максимально быстро в координации с партнерами".

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "Роснефти" (+1,9%), "Татнефти" (+1,9%), ВТБ (+1,9%), "Яндекса" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), НЛМК (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), расписки OZON (+1,1%), бумаги ММК (+1%), "Магнита" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-4,6%), МТС (-1,3%), UC Rusal (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Решение Polymetal по дивидендам

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2022 года на фоне роста уровня затрат и снижения объема продаж уменьшилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $426 млн, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения EBITDA Polymetal на 36%, до $423 млн.

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, принял решение о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

Также Polymetal предложил решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария активов посредством обмена акций для нерезидентов. Кроме того, компания продолжает рассматривать доступные опции по изменению структуры группы. Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании, Polymetal International plc, ее перевод в "дружественную" юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. Однако в Японии акции экспортеров начинают дорожать на ожиданиях дальнейшего ослабления иены, в Китае выросли акции оборонных поставщиков. Нефть также пытается вернуться выше $90 за баррель Brent, так как реальный дефицит поставок может оказаться страшнее рецессии в глобальной экономике.

Российские акции продолжат искать баланс между текущими рисками, перспективами роста налогов и текущими ценами, которые выглядят весьма интересно в долгосрочном плане. Соответственно, можно ожидать некоторой волатильности индекса МосБиржи, а рубль может укрепиться на фоне продаж валюты экспортерами, полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2100-2200 пунктов.

Внешние рынки сохраняют пессимистичные настроения, но заседание ФРС в целом отыграно, далее рынки попытаются перейти к консолидации в ожидании пятничной публикации индексов PMI в Европе и США.

На рынке акций РФ градус нервозности должен понизиться, однако факторов для активизации покупок пока мало. Поддержку могут оказать ожидания инвесторов по скорому одобрению акционерами дивидендов "Газпрома". Актуальным для индекса МосБиржи диапазоном останется коридор 2100-2200 пунктов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ попробует подрасти, но закрепиться выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи будет сложно. Скорее всего, в ближайшее время рынок ждет боковик в границах 2000-2200 пунктов.

Запад вновь заговорил о санкциях против РФ, но вряд ли они будут чувствительными, поскольку все санкционные задумки уже введены. Не исключено, что дело ограничится лишь наложением ограничений на каких-либо политиков или чиновников. В то же время и особых поводов для роста российских акций нет.

Американский фондовый рынок снизился на фоне решений ФРС, но для российского рынка самая большая угроза заключается в том, что вместе со снижением темпов роста в крупнейшей мировой экономике может упасть спрос на нефть и металлы. Пока нефть Brent стоит чуть выше $90 за баррель, демонстрируя намерение подрасти.

В текущей ситуации лучше рынка будут акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление, в том числе ритейлеры. Из экспортеров стоит обратить внимание на эмитентов, в продукции которых западный мир остро нуждается (среди них бумаги производителей удобрений и "ВСМПО-Ависма"), полагает Антонов.

Решение ФРС по ставке

В США индексы акций накануне снизились на 1,7-1,8% после объявления о повышении ставки ФРС на 75 базисных пунктов (теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых). Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков и было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC.

Федрезерв поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%. А инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого. Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, добавил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

В Азии в четверг также отмечается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,7%).

Активный рост ставок ФРС и других центробанков в текущем году в целях борьбы с инфляцией подогревают опасения замедления глобальной экономики и скатывания ее в рецессию.

Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Регулятор оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ. Банк Японии также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

Цены на нефть

На нефтяном рынке к началу европейской сессии в четверг котировки прекратили отскок после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $89,74 за баррель (-0,1% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $82,85 за баррель (-0,1% и -1,2% накануне).

Давление на рынок оказало очередное повышение ставки ФРС и сигналы о готовности американского ЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Новости об объявлении частичной мобилизации в России также говорят об усилении рисков для мировой экономики, поскольку означают затягивание конфликта на территории Украины, отмечает Bloomberg.