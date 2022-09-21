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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

В ЕС обсуждают шестой транш военной помощи Украине

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель скоро предложит очередной, шестой, транш финансирования военной помощи Украине, сообщил его пресс-секретарь Петер Стано.

"Как уже объявил высокий представитель в Европейском парламенте на прошлой неделе, он предложит этот шестой транш. Сейчас это обсуждают государства-члены, потому что они должны дать свое согласие", - сказал представитель Борреля в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но мы уже заявляли, что готовы продолжать нашу поддержку Украине, в том числе в военной области", - напомнил Стано.

В июле Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине в 500 млн евро, что довело ее общий объем до 2,5 млрд евро.

ЕС Украина
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