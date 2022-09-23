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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Белоруссии

Лукашенко исключил проведение мобилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии мобилизация проводиться не будет.

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас... а если не будет? (...) Не будет никакой мобилизации. Это вранье", - сказал Лукашенко в пятницу в ходе посещения мемориального комплекса Хатынь. Его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября. По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта СВО.

Белоруссия Александр Лукашенко
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