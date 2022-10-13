Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Совбез Белоруссии анонсировал плановый призыв на военную службу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии никакой мобилизации не планируется, все призывные мероприятия в cтране являются плановыми, заявил на встрече с сотрудниками "Беларуськалия" госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Об этом сообщает "БелТА" и напоминает, что руководители силового блока правительства проводят встречи с трудовыми коллективами по всей стране по поручению президента Александра Лукашенко.

"Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали", - сказал Вольфович.

"Армия, которая сегодня у нас существует, - небольшая, компактная. Она одна из самых небольших на постсоветском пространстве по количественному составу. И она предназначена для того, чтобы локализовать те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей", - добавил он.

Ранее возможность проведения мобилизации в стране отвергали в Минобороны Белоруссии, Генштабе, а также сам президент.

Белоруссия Беларуськалий Совбез Александр Вольфович Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Молдавия планирует начать импорт электроэнергии из Румынии в ночь на 14 октября

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу

Путин заявил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом поставок газа в Европу
Взрыв на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

В Армении возбудили уголовное дело из-за теракта на Крымском мосту

"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Токаев призвал страны СВМДА создать "зеленые коридоры" для продовольственной безопасности

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался в Астане

Что случилось этой ночью: четверг, 13 октября

Путин прибыл в Астану для участия в саммитах СВМДА

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы углубления сотрудничества

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту

Запущенный с Байконура ангольский спутник Angosat-2 выведен на орбиту
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });