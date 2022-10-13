Совбез Белоруссии анонсировал плановый призыв на военную службу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии никакой мобилизации не планируется, все призывные мероприятия в cтране являются плановыми, заявил на встрече с сотрудниками "Беларуськалия" госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Об этом сообщает "БелТА" и напоминает, что руководители силового блока правительства проводят встречи с трудовыми коллективами по всей стране по поручению президента Александра Лукашенко.

"Сейчас у нас начинается плановый осенний призыв. Поэтому паниковать не надо. Отправляйте своих детей, чтобы они морально крепли, набрались опыта, самостоятельности, возмужали", - сказал Вольфович.

"Армия, которая сегодня у нас существует, - небольшая, компактная. Она одна из самых небольших на постсоветском пространстве по количественному составу. И она предназначена для того, чтобы локализовать те военные угрозы, риски, вызовы, которые сегодня исходят от наших, к сожалению, соседей", - добавил он.

Ранее возможность проведения мобилизации в стране отвергали в Минобороны Белоруссии, Генштабе, а также сам президент.