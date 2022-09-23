В Эстонии отчитались о готовности стран Балтии к возможному отключению РФ электричества

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава эстонского сетевого оператора Elering Таави Вескимяги заявил, что если Россия решит отключить страны Балтии от своей энергосистемы, Эстония, Латвия и Литва смогут синхронизировать свою электрическую сеть с энергосистемой континентальной Европы максимум за 6-12 часов.

"Мы достигли первоначальной готовности к тому, чтобы в течение 6-12 часов синхронизироваться с сетью континентальной Европы через литовско-польское соединение", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, правовая база для такого шага готова, также проведена подготовка к поддержке сети стран Балтии через польско-шведское соединение.

Отключение от российской сети должно по плану произойти в конце 2025 года, однако существует риск того, что Россия может отключить страны Балтии от своей сети раньше, считает он. Риск возрастет, если Калининградская область сможет независимо поддерживать свою сеть и частоту и ей больше не будет угрожать отключение странами Балтии от своей сети, сказал Вескимяги.

Опасения в связи с возможностью отключения стран Балтии от единой с Россией электросистемы высказала и премьер-министр Кая Каллас. Она заявила: "Чем холоднее будет становиться погода, тем больше будет соблазн России использовать такие методы".

При этом, по словам Вескимяги, если балтийская электроэнергетика после резкого отключения от российской будет вынуждена работать в режиме энергетического острова, то для поддержания работы необходимых для этого газовых электростанций в Латвии и Литве потребуется 8,5 ТВт.ч газа, что при нынешних рыночных ценах обойдется в 1-1,5 млрд евро.

"Таким может быть дополнительный счет. Я хочу сказать, что это и для потребителя немаленькие деньги, мы не можем просто взять эти деньги и сделать этот шаг", - сказал Вескимяги.