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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Литовская фабрика Grigeo остановилась на 2 недели из-за подорожания электричества в 12 раз

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Предприятие Grigeo Klaipeda (входит в группу Grigeo), один из ведущих в странах Балтии производителей древесно-волокнистой плиты, картона и бумаги, остановил производство в этот понедельник из-за повышения цен на энергоносители, но намерен возобновить его в следующую пятницу, сообщили агентству BNS на предприятии.

"Сейчас план такой: мы закрываем завод (но только - ИФ) на две недели, (до - ИФ) 16 сентября, потому что нам нужно производить продукцию", - сказал BNS гендиректор предприятия Томаш Эйкинас.

По его словам, счета компании за электроэнергию за последние месяцы выросли примерно в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Теперь мы вынуждены платить столько же, сколько раньше платили в течение (целого - ИФ) года за ту же производственную деятельность. (. . .) На практике происходит 12-кратное удорожание", - сказал Эйкинас.

Он добавил, что увольнения персонала в настоящее время не планируются.

По данным Фонда социального страхования Sodra, на фабрике работают 164 человека.

Grigeo Klaipeda Grigeo Литва
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