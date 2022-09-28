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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

В Литве электроэнергия для населения может подорожать вдвое, газ - втрое

Министр энергетики заверил, что потребителям компенсируют часть затрат

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В 2023 году тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Литве может вырасти почти в два раза по сравнению с текущим уровнем - до 0,64 евро за кВт.ч, а цена на газ для бытовых потребителей - в три раза, до 3,75-4,14 евро за кубометр, прогнозирует Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) Литвы.

Такие данные в среду привел глава ГСРЭ Ренатас Поцюс, представляя последние расчеты в парламентском комитете по бюджету и финансам.

Прогноз не учитывает государственные субсидии для населения. Компенсации за газ и электроэнергию правительство пообещало выплатить жителям с января, но какие они будут, пока не сообщается. Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что для этого потребуется более 1 млрд евро, администрация президента называла сумму в 1,3 млрд евро, а если бы нынешний тариф в 24 цента за кВт.ч электроэнергии был бы заморожен, то потребовалось бы 1,6 млрд евро.

В настоящее время тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 0,33 евро за кВт.ч (без учета компенсации от государства в размере 0,09 евро за кВт.ч), а цена на газ для этой категории - 1,31-1,56 евро за кубометр (без госкомпенсации в 0,54 евро за кубометр).

Жителям Литвы в будущем году не придется платить озвученную ГСРЭ цену за электроэнергию и газ, уверяет литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Регулятор ранее называл эти цены, и я могу повторить, что правительство точно не оставит людей с такими ценами и что компенсации будут значительными, а каковы будут их размеры, мы узнаем совсем скоро", - заявил Крейвис журналистам в среду.

"Это не те суммы, которые люди должны будут платить", - подчеркнул министр, комментируя озвученные ГСРЭ данные.

Литва Минэнерго ГСРЭ Ренатас Поцюс Ингрида Шимоните Дайнюс Крейвис
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