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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Эрдоган заявляет о желании организовать встречу президентов РФ и Украины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что хотел бы способствовать проведению встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Турция выступает за организацию встречи президентов РФ и Украины", - приводит в понедельник информагентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Он отметил, что диалог Турции как с Россией, так и с Украиной приносит успехи, и назвал в качестве примера такого достижения соглашение по "зерновому коридору", по которому с Украины вывезли уже более 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский
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