Минторговли Казахстана не заметило влияния притока мигрантов на цены

В ведомстве призвали казахстанцев не сеять панику

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Приток мигрантов в Казахстан пока не повлиял на цены на продовольственные товары, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

"На продовольственные товары мы пока повышение цен не фиксируем. Я провожу мониторинг. Есть небольшие проблемы с непродовольственными товарами, главным образом, товарами первого потребления, поэтому мы будем собирать совещание", - сказал он в кулуарах заседания правительства.

Министр призвал казахстанцев "не сеять панику" и заверил, что ситуация находится под контролем.

"Мы будем считать баланс, чтобы никаким образом не ухудшилось состояние жизни наших граждан. А все остальное - будем исходить из факта развития ситуации. Многие на транзите через Казахстан, это же не значит, что они задержатся здесь", - добавил он.

23 сентября погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщила, что на казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранных граждан. Миграционный комитет МВД и МИД страны заявили, что следят за ситуацией. В Минтруда страны высказали мнение, что приток россиян не скажется на ситуации на рынке труда.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 26 сентября поручил обеспечивать правопорядок в связи с увеличением числа приезжих из России, усилить разъяснительную работу и помогать приезжим с регистрацией и работой. Одновременно он поручил чиновникам стабилизировать ситуацию на рынке аренды жилья.