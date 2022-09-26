Премьер Казахстана поручил помогать россиянам с регистрацией и работой

Также он поручил стабилизировать ситуацию на рынке аренды жилья

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечивать правопорядок в связи с увеличением числа приезжих из России, усилить разъяснительную работу и помогать приезжим в соответствии с законодательством ЕАЭС, сообщила пресс-служба правительства страны.

Вопрос обсуждался на совещании в правительстве по вопросам миграции.

В частноти, премьер поручил чиновникам содействовать россиянам в своевременной регистрации и в решению трудовых вопросов. Также он потребовал принять меры по стабилизации рынка аренды жилья. Чтобы не допустить в регионах социальной напряженности центральным и местным госорганам поручено усилить координацию действий.

Смаилов считает, что все госструктуры в рамках своей компетенции должны разъяснительную работу как среди казахстанцев, так и среди мигрантов, связанную с правами и ответственностью сторон. В ближайшие дни для этого будут открыты "горячие линии".

Глава правительства также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры во избежание скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность центров обслуживания населения (ЦОН) путем открытия дополнительных окон обслуживания.

23 сентября погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщила, что на казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранных граждан. Ситуацию также прокомментировали миграционный комитет МВД и МИД Казахстана. В Минтруда считают, что приток россиян в страну не скажется на ситуации на рынке труда.