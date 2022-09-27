С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - С начала объявления частичной мобилизации в России в Казахстан 21 сентября въехало порядка 98 тысяч российских граждан, сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

За эти же дни из Казахстана выехали 64 234 гражданина России.

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), по его словам, получили чуть более 8 тысяч нерезидентов.

Без ИИН граждане, юридические лица, не имеют возможности обращаться в госорганы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, открытия и ведения банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществлении платежей, переводов и так далее.

Аталыков уточнил, что с 1 апреля 2022 года ИИН в Казахстане получили 93 045 россиян.

"Вид на жительство у нас с 1 апреля получили 4 271 граждан РФ, из них 116 - это наши этнические казахи. У ВНЖ есть свой порядок, каждый из них подтверждал свою платежеспособность, это 1320 МРП, что свыше 4 млн тенге", - продолжил он. На гражданство подали заявки 441 лицо, из них 117 этнические казахи из России.

Погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана 23 сентября сообщила о росте числа иностранцев, которые въезжают в страну из России. Миграционный комитет МВД и МИД страны заявили, что следят за ситуацией. В Минтруда страны высказали мнение, что приток россиян не скажется на ситуации на рынке труда, а Минторговли отметило, что продукты пока не начали дорожать из-за миграции.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 26 сентября поручил чиновникам помогать приезжим с регистрацией и работой, активизировать разъяснительную работу среди местных жителей и мигрантов и стабилизировать ситуацию на рынке аренды жилья.

Президент Касым-Жомарт Токаев 27 сентября заявил, что в стране нет "ни кризиса, ни паники" в связи с притоком россиян, но назвал ситуацию "непростой" и пообещал обсудить ее с российской стороной. Сограждан он призвал к гуманности и терпению и пообещал, что власти будут решать проблему в интересах Казахстана.