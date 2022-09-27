Молдавия запасла 35 млн куб. м газа на случай проблем с поставками из России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Накопленные Молдавией резервы газа в объеме 35 млн кубометров в случае прекращения поставок газа со стороны "Газпрома" с 1 октября будут направлены на удовлетворение спроса со стороны домохозяйств, сообщил в телеэфире вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Я еще в августе сказал, что правительство сделает все возможное, чтобы у людей был и дальше газ. У нас есть резервы около 35 млн кубометров газа. С 1 октября, если мы не будем принимать газ от "Газпрома, этот газ будет использован и поставлен гражданам. Часть этого газа в газотранспортной системе Румынии, а часть в международной системе", - сказал он, отвечая на вопросы о действиях в случае отключения газа.

В Кишиневе регулярно возникают дискуссии о возможном отключении подачи газа со стороны "Газпрома". В августе Спыну и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили аудит долга Молдавии за газ. "Газпром" считает, что Молдавия должна за поставленный газ свыше $700 млн, из которых около $300 млн пеня и штрафы в связи с неплатежами за поставленный газ.

Правительство Молдавии сообщало, что признает точную сумму своего долга только после независимого аудита. Осенью 2021 года стороны договорились, что Молдавия организует и проведет аудит газового долга, однако власти страны долгое время не могли найти аудитора. Сейчас же правительство Молдавии настаивает на завершении аудита к концу марта 2023 года, "Газпром" пока не соглашался продлевать сроки проведения аудита после 1 октября.

"Газпром" также не комментировал информацию о возможном прекращении поставок газа Молдавии.

С 1 ноября 2021 года вступил в силу пятилетний контракт "Молдовагаза" и "Газпрома" на поставки газа. По условиям соглашения, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

При этом цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила в ноябре 2021 года $450 за 1000 куб. м, в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1 тыс. 193, в мае - $920, в июне - $880, в июле - $980, в августе - $1458,5, в сентябре - $1 882,78. Ожидается, что в октябре цена будет на 30-40% ниже, так как с 1 октября меняется формула, по которой производится расчет.