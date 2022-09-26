Президент Молдавии заявила о рисках прекращения поставок газа РФ после 1 октября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду выразила опасение тем, что "Газпром" прекратит поставку газа в страну с 1 октября.

"Мы обсуждали различные сценарии в случае перебоев с поставками газа или электроэнергии. У нас нет уверенности в том, что "Газпром" продолжит поставки газа в Молдавию после 1 октября. С этой даты цена для Молдавии, согласно действующему контракту, должна быть существенно ниже. В случае, если поставки сократятся или прекратятся, мы рассматриваем возможности поставки энергоресурсов из альтернативных источников", - сказала Санду в понедельник на брифинге по итогам заседания высшего совета безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, она не назвала эти источники. "У нас есть газ в резерве для того, чтобы обеспечить потребителей в октябре. А дальше будем действовать согласно сценариям, которые разработаны для различных случаев", - сказала Санду.

В то же время она выразила надежду, что поставки газа не прекратятся. "У "Молдовагаза" есть действующий контракт с "Газпромом". Мы надеемся, что "Газпром" будет выполнять свои договорные обязательства. Но пока у нас нет четкого ответа на этот счет, хотя каждый месяц представители "Молдовагаз" уточняют объемы газа на следующий месяц", - заявила Санду.