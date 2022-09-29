"Молдовагаз" 30 сентября выплатит остаток аванса за сентябрь "Газпрому"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" с помощью госкомпании Energocom в последний день сентября выплатит "Газпрому" оставшиеся $30 млн за поставленный в сентябре газ, сообщили "Интерфаксу" в молдавской компании.

По словам представителя компании, в четверг "Молдовагаз" заплатил $6 млн, а в пятницу перечислит оставшиеся $24 млн из общего авансового платежа за сентябрь в размере $35 млн. Первый платеж в размере $5 млн компания перечислила 20 сентября.

АО "Молдовагаз" получит необходимые суммы от государственной компании Energocom. 29 сентября вечером правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о выделении денег Energocom для приобретения 15 млн кубических метров газа для пополнения резервов. За счет этих денег "Молдовагаз" сможет полностью погасить аванс за сентябрь. По условиям договора с "Газпромом", оставшуюся сумму за полученный газ в сентябре "Молдовагаз" должен погасить до 20 октября. До этой даты также необходимо заплатить аванс в размере 50% объема газа за октябрь.

"АО "Молдовагаз" рассчитывает выполнять свои финансовые обязательства. Сейчас уже поступают деньги потребителей за сентябрь. Кроме того, цена газа в октябре для Молдавии будет дешевле благодаря изменению формулы расчета цены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительные расчеты показывают, что стоимость газа для "Молдовагаз" в октябре составит $1060 за тысячу кубических метров - против $1883 доллара в сентябре. Это станет возможным благодаря специальной формуле, согласно которой с 1 октября до 31 марта цена формируется из расчета 30% цены газа на спотовом рынке и 70% - от цены нефти. С 1 марта по 30 сентября - наоборот, 70% цены зависит от цены газа на спотовом рынке, а 30% от цены нефти.

Представитель "Молдовагаз" считает, что компания выполнит свои финансовые обязательств за сентябрь до конца месяца, и у "Газпрома" не будет оснований для прекращения подачи газа. "У нас нет подтверждения объемов от "Газпрома" на октябрь, но "Газпром" зарезервировал для Молдавии транзит газа через Украину до конца года", - отметил собеседник агентства.

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в соцсетях, что власти разрабатывают разные сценарии на случай прекращения подачи газа со стороны "Газпрома". Правительство страны рассчитывает на то, что действующий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет соблюдаться. При этом, Спыну допускает, что из-за изменения формулы "Газпром" может сократить или прекратить подачу газа. "Правительство готовит несколько сценариев снижения этих рисков.", - отметил вице-премьер.

По его словам, с этой целью правительство закупает мазут для перевода предприятия Termoelectrica с газа на мазут (предприятие вырабатывает часть электроэнергии и является основным поставщиком тепла в Кишиневе); увеличивает запасы газа; принимает меры по сокращению потребления газа; госпредприятие Energocom изучает возможности покупать газ на рынке.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. По его условиям, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц. В августе "Газпром" согласился предоставить "Молдовагаз" небольшую отсрочку по выплате аванса.

Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1000 кубометров в ноябре 2021 г., в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564 за 1000 кубометров, в марте - $547 за 1000 кубов, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880 за 1000 кубических метров, в июле - $980, в августе - $1458,5 за тысячу кубических метров, в сентябре - $1882,78 за тысячу кубометров, в октябре - $1060 за тысячу кубометров.