Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В ЕК заявили, что утечки на "Северных потоках" не угрожают газоснабжению Европы

В ЕК заявили, что утечки на "Северных потоках" не угрожают газоснабжению Европы
Утечка газа на трубопроводе "Северный поток-2"
Фото: Danish Defence/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) следят за развитием ситуации с обнаруженными утечками газа на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Да, комиссия была проинформирована об установленных трех утечках на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Есть две утечки на "Северном потоке" и одна - на "Северном потоке 2". Мы внимательно следим за развитием событий вместе с соответствующими государствами-членами. На данный момент из-за этого нет последствий для газоснабжения в Европе", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Макфи напомнил, что поставки газа по "Северному потоку" остановлены, а "Северный поток 2" не получил разрешения на функционирование.

"Мы также следим за потенциальными последствиями утечек метана, являющегося газом, производящим значительное воздействие на климат и загрязняющим воздух. И мы находимся в контакте с государствами-членами, что касается последствий для морской навигации. По информации, которую мы получили, национальными властями затронутых происшествием стран на месте установлена зона безопасности вокруг района утечек", - сообщил представитель ЕК.

На вопрос о возможных диверсиях на газопроводах Макфи ответил, что пока "преждевременно пускаться в гипотезы такого рода". Еврокомиссия, по его словам, получила информацию от соответствующих государств-членов, которые занимаются этой проблемой, и Брюссель поддерживает контакт с ними.

"Но в данный момент еще рано заниматься спекуляциями о причинах этих утечек и о возможном совпадении событий", - отреагировал пресс-секретарь на вопрос, нет ли связи между возникновением утечек в "Северных потоках" и церемонией открытия во вторник в Польше Балтийского газопровода для снабжения Центральной и Восточной Европы и стран Балтии газом из Норвегии.

В свою очередь, руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер также отметил, что "пока нет никаких элементов, которые позволяют определить причины" утечек в "Северных потоках".

"Конечно, любая диверсия против какой бы то ни было любой инфраструктуры будет осуждена. Что же касается конкретной реакции (Еврокомиссии - ИФ), она будет зависеть от фактов, которые будут установлены", - подчеркнул Мамер.

ЕК ЕС Северный поток Северный поток 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

Что случилось этой ночью: вторник, 27 сентября

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });