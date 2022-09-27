Премьер-министр Дании не исключила, что "Северный поток" подвергся диверсии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии, сообщает во вторник EUobserver.

"Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", - заявила Фредериксен в Польше, где она присутствовала на открытии трубопровода, который соединит норвежскую газовую сеть с Польшей.

Со своей стороны, замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что Варшава тоже не исключает сценарий с диверсией, однако не будет делать окончательных выводов, пока не получит необходимую информацию от Дании.

"Мы ждем, когда получим полную информацию", - приводит его слова агентство EFE.

При этом, говоря о случившемся, Пшидач отметил, что "нельзя исключать любые варианты - мы проходим через период серьезной напряженности на мировой арене".

EFE отмечает, что некоторые СМИ в ФРГ со ссылкой на источники в немецких службах безопасности передают, что в Берлине склоняются к тому, что на газопроводе могла произойти диверсия.

Ранее во вторник о том, что в случае с причинами повреждения "Северного потока" "нельзя исключать ни одного варианта", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что нельзя делать выводы до тех пор, пока не появятся результаты исследования.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) юго-восточнее острова Борнхольм.

Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в ИЭЗ Дании северо-восточнее Борнхольма.

Вокруг зон утечек установлены 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.