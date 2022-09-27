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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Компания-оператор NS1 уверена, что утечка газа связана с техническими повреждениями

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Утечка газа из газопровода "Северный поток 1" связана с техническими повреждениями, говорится в обновленном заявлении оператора магистрали Nord Stream AG.

"Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода "Северный поток - 1" позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями", - пишет оператор.

Nord Stream AG немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно.

В настоящее время шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест.

"Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.

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