Блинкен подтвердил готовность США содействовать энергетической безопасности Европы

Данное заявление было сделано после утечки на "Северном потоке"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой МИД Дании Еппе Куфудом заявил, что США будут и впредь прилагать усилия для обеспечения безопасности Европы, назвав утечки газа на двух газопроводах "Северный поток" результатом диверсий, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом явные диверсии на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что "Соединенные Штаты по-прежнему едины с союзниками и партнерами, и привержены укреплению европейской энергетической безопасности".

Аналогичным образом в беседе с руководителем департамента внешней политики офиса премьер-министра Дании Жан-Шарлем Эллерманном-Киномбом высказался о ситуации помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я говорил со своим коллегой из Дании Жаном-Шарлем Эллерманном-Киномбом о явной диверсии на трубопроводах "Северный поток"", - написал Салливан в своем твиттере.

Он сообщил, что США поддерживают усилия по расследованию инцидента.

"И мы продолжим нашу работу по обеспечению энергетической безопасности Европы", - добавил помощник президента США.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее Борнхольма.