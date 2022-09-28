Что случилось этой ночью: среда, 28 сентября

Результаты референдумов в ЛДНР, Запорожье и Херсонщине, США готовит новый транш военной помощи Украине, полет Анны Кикиной откладывается

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Около 98% жителей ЛНР высказались за присоединение к РФ по итогам подсчёта 100% протоколов. О желании жителей войти в состав РФ также заявил глава ЦИК ДНР. О схожих результатах сообщили избирательные комиссии Запорожской и Херсонской областей.

- США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет "срочной помощи", в том числе, планируется включить РСЗО HIMARS.

- Минцифры запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

- Компания-оператор NS1 уверена, что утечка газа связана с техническими повреждениями. Причиной аварии оператор предполагает физические повреждения, вызвавшие негерметичность газопровода.

- Блинкен после утечек на "Северном потоке" подтвердил готовность США содействовать энергетической безопасности Европы. Салливан, в свою очередь, сообщил, что США поддерживают усилия по расследованию инцидента.

- Запуск корабля Spacex с россиянкой Кикиной перенесен из-за урагана. Кикина полетит на корабле SpaceX Crew Dragon-5 к Международной космической станции (МКС) 4 октября.