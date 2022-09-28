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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Австрия введет проверки на границе со Словакией из-за наплыва нелегалов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Австрии решили ввести в ночь на 29 сентября проверку документов на границе со Словакией из-за вероятного наплыва нелегальных мигрантов, сообщает ORF. Проверки вводятся минимум на десять суток для 11 КПП, сказал глава МВД Австрии Герхард Карнер.

Ранее десятидневный период проверок на границе со Словакией ввела Чехия. Карнер объяснил, что нелегалы на границе Австрии еще не появились, но проверки вводятся в превентивном порядке, в ожидании, что они попытаются изменить маршруты. Он напомнил, что на границе с Венгрией и Словенией контроль усилен уже давно.

Чехия, Австрия и Словакия входят в Шенгенскую зону, которая подразумевает свободное передвижение между странами и отсутствие пограничного контроля. Однако страны Шенгенской зоны имеют право в отдельных случаях без предварительного согласия Еврокомиссии вводить пограничный контроль на временной основе.

Австрия Словакия Чехия МВД Герхард Карнер
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