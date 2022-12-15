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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Парламент Словакии выразил недоверие правительству

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьер-министра Эдуарда Хегера, в стране могут пройти досрочные выборы, сообщает AP.

78 депутатов из 150 выразили недоверие правительству Хегера при необходимом минимуме в 76 голосов. Несколько партий уже заявили, что они бы предпочли назначение досрочных выборов. Чтобы принять это решение, потребуется парламентское большинство в две трети голосов.

Партия свободы и солидарности покинула коалицию Хегера в сентябре, она обвинила правительство в некомпетентности и запросила голосование о доверии.

Президент Зузана Чапутова теперь должна будет назначить нового премьер-министра. Она может попросить правительство Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году. Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах, отмечает агентство.

Словакия Эдуард Хегер Зузана Чапутова
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