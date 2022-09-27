Чехия возобновит проверки на границе со Словакией из-за наплыва нелегалов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Чехии решили возобновить проверку документов на границе со Словакией на фоне роста числа нелегальных мигрантов, сообщают европейские СМИ. Усиление контроля продлится как минимум десять дней, начиная с 29 сентября.

Для этого на границу направят 560 сотрудников полиции и пограничников.

В МВД Чехии указали на необходимость этого шага после того, как число задержанных за этот год нелегальных мигрантов на чешской территории достигло почти 12 тысяч. Большинство из нелегалов являются выходцами из Сирии. В ведомстве добавили, что нелегалы используют Чехию как транзитную страну, чтобы затем добраться в западные страны Европы.

В правительстве Словакии заявили, что приняли к сведению решение Чехии, но намерены обсудить эту ситуацию на уровне Евросоюза.

Европейские СМИ отмечают, что Чехия и Словакия входят в Шенгенскую зону, которая подразумевает свободное передвижение между странами и отсутствие пограничного контроля.