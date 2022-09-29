Путин и Лукашенко не обсуждали признание Минском Абхазии, Южной Осетии и Крыма

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На недавней встречи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не поднимали тему о возможном признании Белоруссией Абхазии, Южной Осетии и Крыма, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили об этом на брифинге 29 сентября.

Песков отметил, что вопрос о признании Белоруссией Абхазии, Южной Осетии и Крыма - "это внутреннее дело и суверенное право Белоруссии". "И мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующие решения", - добавил он.

Ранее пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании сообщила, что 28 сентября он встретился с Лукашенко на государственной даче в Пицунде.

"Президент Абхазии выразил уверенность в том, что приезд президента Беларуси придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами", - отметили в пресс-службе. Лукашенко на этой встрече призвал "наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", подчеркнув, что его приезд в Абхазию "не связан с какой-то особой ситуацией".

Посла Белоруссии в Тбилиси после этого вызвали в МИД Грузии. "Грузинская сторона, выразив свой протест в самых решительных выражениях, потребовала от Беларуси дополнительных объяснений", - заявили в министерстве.