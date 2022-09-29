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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Финляндия в пятницу закроет границу с Россией для туристов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии в четверг приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими.

"Запрет на въезд в страну и транзит через нее вступает в силу в пятницу", - сообщил на правительственном брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto).

"Туристические визы россиян, как правило, аннулируются. В этом случае путешественник больше не может въезжать в ЕС с визой, выданной Финляндией, через границу другого государства", - отметил он.

В то же время власти страны оставили возможность получать визу для работы и учебы, для лечения, а также для посещения близких родственников. Под близкими родственниками подразумеваются, в частности, дети, родители, бабушки и дедушки. В особую группу выделены дипломатические работники и члены их семей, а также представители оппозиции.

Решение о каждом намеревающемся въехать в страну рассматриваются индивидуально.

Финляндия была единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы смогли въехать в другие части Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали приток российских туристов 19 сентября. В этих странах власти заявили, что все российские туристы представляют угрозу безопасности.

Однако, по данным Службы безопасности и разведки Финляндии, не все российские туристы представляют угрозу безопасности и по этой причине правительство в своем решении вынуждено было сослаться на нанесение международного репутационного ущерба.

Финляндия
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