Пограничники РФ не заметили ажиотажа на границе с Финляндией в Карелии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники в Карелии не фиксируют ажиотажа и очередей на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) в связи с предстоящим закрытием границы Финляндии с Россией для туристов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе пограничного управления ФСБ в четверг.

"Никакого ажиотажа, очередей на МАПП, расположенных в Карелии, не наблюдается", - сказал собеседник агентства, добавив, что пункты пропуска на данный момент работают в штатном режиме.

Всего на российско-финляндской границе в Карелии находится четыре автомобильных пункта пропуска: это Люття, Вяртсиля, Суоперя и Сювяоро.

В четверг правительство Финляндии приняло решение о закрытии с 30 сентября въезда гражданам РФ с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. При этом власти оставили возможность получать визу для работы и учебы, для лечения, а также посещения близких родственников - детей, родителей, бабушек и дедушек.

Финляндия была единственной страной ЕС, через сухопутную границу которой российские туристы смогли въехать в другие части Шенгенской зоны. Страны Балтии и Польша заблокировали доступ туристам из РФ 19 сентября. Власти там заявили, что все российские туристы представляют угрозу безопасности.